Lidia Torrent Anca, ¡embarazada de su primer hijo!

Lidia Torrente Anca y Jaime Astrain han anunciado en Instagram que esperan su primer hijo (o hija) en común. "Bebé a bordo", han anunciado en Instagram junto a dos imágenes donde muestran las ecografías. La pareja comenzó a salir tras la ruptura de la camarera de 'First Dates' con Matías Roure y ahora su relación se va a consolidar mucho más con la llegada del bebé. El exfutbolista y Lidia están tremendamente ilusionados y esperan con ilusión su nueva faceta como padres.

Bebé en camino número uno también para Carla Barber Ana Simón, Alexandra Pereira y Violeta Mangriñán

Parece que 2022 está siendo el año en el que muchas influencers están animándose a ser madres por primera vez. Es el caso de todas las mujeres citadas anteriormente. Carla Barber. Ana Simón, Alexandra Pereira y Violeta Mangriñán también anunciaron vía redes sociales sus deseadas maternidades. De hecho, estamos muy pendientes de sus cuentas de Instagram por si en algún momento anunciaran la feliz llegada de sus bebés.

La que más recientemente anunció el sexo de su bebé fue Alexandra Pereira quien lo hizo junto a su marido en un vídeo en el que lanzaron confeti de color azul, es decir, niño en camino. En el caso de Violeta Mangriñán, la joven se hizo un dos por uno ya que realizó una fiesta donde unió gender reveal y su cumpleaños. De hecho, Violeta recientemente llamaba al orden a sus haters, ya que muchos la acusaban de estar constantemente tocándose la barriguita durante un reciente acto público.

"La gente ofendida porque llevo la mano en la tripa. A tod@s los ofendidos, deciros a modo de recomendación que dejéis de seguirme cuanto antes porque pienso tirarme todo el embarazo port embarazo y lo que me de la gana con la manita tal que así", escribía en su TikTok y dejaba el emoticono de la mujer embarazada con la mano en la tripa.

Además, la influencer ha querido dejar unas sabias palabras sobre salud mental en su cuenta de Instagram.

"Con el tiempo (y las sesiones de terapia) he aprendido, que lo que otros hablen, digan, inventen y crean sobre mí, no es problema mío, es problema suyo 🙃 lo importante es lo que yo pienso de mi misma y estoy muy orgullosa de mí, de lo que aprendo cada día y de la mujer en la que me estoy convirtiendo❤️", decía. Una maravilla de palabras, claro que sí.