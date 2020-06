Samantha Ware no guarda ningún buen recuerdo de trabajar con Lea Michele en 'Glee'

Samantha Ware ha venido a perturbar la paz en la que está viviendo últimamente Lea Michele. Su excompañera en 'Glee' ha reconocido públicamente que no guarda ningún buen recuerdo de trabajar con ella en dicha ficción producida por Ryan Murphy.

La semana pasada Lea Michele utilizó sus redes sociales para hacerse eco de la muerte de George Floyd, una muerte injusta que ha levantado a Estados Unidos en protestas pacíficas contra la brutalidad de la policía contra una persona afroamericana.

La actriz, que hace pocas semanas confirmó su embarazo, tuiteó: "George Floyd no se merecía esto. Esto no ha sido un hecho aislado y se tiene que acabar".

Unas palabras que encendieron a su compañera en 'Glee' Samantha Ware, quien le respondió: "¡Me parto! ¿Recuerdas cuando hiciste que mi primer trabajo en televisión se convirtiera en un auténtico infierno? Porque yo nunca lo olvidaré. Recuerdo que le decías a todo el mundo, si tenías la oportunidad, que te ibas a "cagar en mí". Entre otras muchas traumáticas microagresiones que me hicieron cuestionarme mi trabajo en Hollywood".

Como veis Samantha Ware no guarda ningún buen recuerdo de haber trabajado con Lea Michele y eso que solo coincidieron en la sexta temporada de 'Glee'. Samantha participó en 11 de los 13 capítulos de la última temporada de la serie e interpretaba Jane Hayward, donde intentaba unirse a los Warblers, pero después decide unirse a las New Directions, bajo la dirección de Rachel Berry.

Dos compañeros de reparto de 'Glee': Alex Newell y Amber Riley no se han mantenido al margen de estas acusaciones y parece que se han posicionado más del lado de Samantha Ware.

La polémica está servida entre estos intérpretes de 'Glee', aunque Lea Michele decidió no contestar a las acusaciones que hizo contra ella Samantha Ware.

Lea Michele no tiene muy buena fama entre sus compañeros de 'Glee'

Este no es el primer encontronazo que tiene Lea Michele con alguno de sus compañeros en la serie. O mejor dicho, no es la primera vez, que algunos de los actores que han trabajado con ella en dicha serie hayan hecho público que no guardan ningún buen recuerdo de compartir set de rodaje con ella.

Hace unos años fue la actriz Naya Rivera, quien interpretaba a la animadora Santana López, la que tuvo sus desencuentros con Lea Michele durante el rodaje de 'Glee'.