A Lea Michele le crecen los enemigos entre sus excompañeros de trabajo

Los excompañeros de Lea Michele le están amargando la vida estos días, tanto como lo que se supone que hizo ella cuando compartió trabajo con ellos. La primera en hablar sobre su mala experiencia trabajando con la protagonista de 'Glee' fue Samantha Ware, con quien coincidió en el rodaje de la sexta temporada de dicha serie.

Samantha le dijo claramente a Lea Michele en un tuit que le había hecho la vida imposible durante el rodaje de 'Glee', una batalla que no tuvo réplica por parte de la acusada, pero que vieron algunos excompañeros de la serie y se posicionaron más del lado de Samantha Ware.

Esta confesión de Samantha le ha hecho daño a Lea Michele, ya que por ejemplo, alguna empresa para la que prestaba su imagen ha dejado de contar con ella.

Lea Michele no ha estado ajena a estas críticas y utilizó las redes sociales para mandar una disculpa general a todos sus excompañeros en la que decía: "estas últimas semanas una de las lecciones más importantes que he aprendido es que necesitamos dedicar tiempo para escuchar y aprender sobre las perspectivas de otras personas y en cualquier papel que hayamos interpretado o algo que podamos hacer para ayudar a las injusticias a las que muchos de ellos se enfrentan".

Lea Michele en ese mismo post se hace eco de que tuiteó el otro día para mostrar su apoyo a los afroamericanos tras la injusta muerte de George Floyd y que ha levantado de manera pacífica a una gran mayoría de los estadounidenses. Lo que no esperaba la actriz era recibir tantas críticas de sus excompañeros y para ellos escribió: "me han hecho centrarme en cómo ha sido percibido mi comportamiento por parte de algunos de mis compañeros".

Porque sí, esta especie de disculpa no ha gustado a muchos de los que han compartido trabajo con Lea Michele. Gerard Canonico, quien coincidió con ella en el musical de Broadway 'Spring Awakening' no ha podido dejar más claro lo que le hizo sentir la actriz cuando compartieron escenario: "No fuiste más que una pesadilla para mí y otros compañeros. Nos hiciste sentir como si no formáramos parte de eso".

En fin, la polémica continúa y parece que la disculpa que ha hecho pública Lea Michele no ha servido para mucho.