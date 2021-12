Laura Matamoros da a luz a su segundo hijo, ¡felicidades!

Hace apenas unas semanas, Laura Matamoros confesaba no poder más con su segunda embarazo: "Ahora mismo me cambiaba de espalda porque no puedo más, tengo un dolor en las lumbares y en el coxis que me puedo morir... Estoy fatal de la acidez. No sé si es que en este último trimestre, que es el tercero, aparece con más fuerza y con más frecuencia, porque es horroroso. Aparte el agotamiento físico y mental que tengo en encima... No sé, es como que está pudiendo conmigo totalmente estos últimos días el embarazo".

Sin embargo, la noche del 27 de diciembre, Laura Matamoros daba a luz a su segundo hijo con Benji Aparicio. La pareja ya comparte un hijo, Matías, de 3 años.

Un niño al que van a llamar Benjamín, como su padre, Benji Aparicio. De hecho, fue el padre de Laura, Kiko Matamoros, el que desvelaba hace meses el nombre cuando acudió a un evento y era preguntado por el tema.

Ante el micrófono de Europa Press, Kiko Matamoros aseguraba estar pasando un día muy agradable dado que no había tenido que ir a Sálvame y estaba bastante descansado. En eso que el periodista le pregunta que si está contento por ser abuelo de nuevo y Kiko dice que sí y además aseguraba que estaba previsto que naciera el 27 de diciembre que, casualidades de la vida, es también su cumpleaños. Y oye, han dado en el clavo.

"Pero bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Uno nunca sabe cuándo van a llegar los bebés", decía emocionado. El periodista, que quería seguir esa línea de conversación, le decía: ¿Y te gustaría que se llamase como tú? "No", contestaba Kiko, para luego decir "me parece bien que se llame como el padre".

¡Ajá! "Entonces se va a llamar ¿Benji?", le preguntaba el periodista. "Bueno, Benjamín, pero sí", aseguraba Kiko Matamoros. Así que nada, queridos, alegría que ya sabemos el nombre del hermanito de Mati.