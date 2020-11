Laura Escanes descubre el lado más artístico de Risto Mejide

Laura Escanes ha vuelto a demostrar que lo que siente por su marido es pasión. La modelo ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram que destapa uno de los dotes artísticos de Risto Mejide. Además de publicista y presentador de televisión, Risto toca el piano como los ángeles. ¡Alucinarás!

Un vídeo que parece no solo habernos sorprendido a la redacción de stilo.es sino a miles de seguidores de Laura. En menos de una hora, la publicación cuenta con casi treinta mil 'likes' y cerca de doscientos comentarios entre los que destacan los de las influencers Marta Lozano y Carla Hinojosa.

"Home is where the heart is @ristomejide" (El corazón de esta casa es Risto Mejide). Esta bonita frase es con la que Laura acompaña el reel que ha subido a sus redes sociales.

Todo la misma semana en la que hemos conocido que el matrimonio, junto a su hija Roma, se han instalado en Madrid tras varios años viviendo en Barcelona. ¿El motivo? Laura reconoce que quiere estar más cerca de Risto ahora que la pequeña empieza a ser más consciente de las ausencias de su padre.