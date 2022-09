Laura Escanes y Risto Mejide anuncian su ruptura

¡Cómo está la actualidad informativa en temas de amores! Tras la confesión de Íñigo Onieva en la que reconoce sus infidelidades a Tamara Falcó con su consiguiente ruptura, ahora son Laura Escanes y Risto Mejide quienes han anunciado que se separa tras 7 años de relación y una hija en común.

Tanto Laura Escanes como Risto Mejide han escrito un comunicado diferente en sus respectivas cuentas de Instagram para confirmar que su amor (como pareja, eso sí) había llegado a su fin. "No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor ❤️ Os queremos. Pedimos respeto en estos momentos tan delicados, para nosotros y nuestra familia 🙏🏼 Gracias. Siempre", ha apuntado Escanes.

Prácticamente a la vez, Risto hacía lo mismo en su perfil. Eso sí, él había anunciado 9 horas antes que empezaba la cuenta atrás para que lanzara un comunicado del que nadie sabía nada. "Gracias @lauraescanes por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado. Porque todo suma. Lo bueno, lo malo y lo regular. Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró. Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y sobre todo, gracias por haberme hecho Papa de Roma. Eso sí que es un amor pa #toelrrato 1/6/2015 - 25/9/2022"

Minutos después, Risto Mejide ya había dejado de seguir en Instagram a Laura Escanes, aunque la catalana sí es seguidora de Mejide.