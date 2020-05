Laura Escanes da el paso y sube la foto de su luna de miel que no quería compartir

Se van a cumplir tres años desde que Laura Escanes dio el "sí, quiero" a su marido, Risto Mejide. Una relación que resultó muy polémica a sus inicios ya que casi nadie 'daba un duro' por ellos y ahora, no solo siguen juntos sino que, tienen una preciosa niña, Roma. Y aunque Laura es una de las influencers que más jugo saca a su cuenta de Instagram, guarda -como el resto de mortales- fotografías que no acaban de convencerle. Una realidad que hemos conocido este finde semana.

Todo empezó este fin de semana cuando la modelo y escritora subió una foto, que a simple vista nos transportaba al pasado. El motivo, Laura posaba con su pelo rubio pixie; circunstancia que hizo que saltaran todas las alarmas ya que seguramente estuviera compartiendo con sus seguidores un recuerdo especial para ella. Y no nos equivocábamos, su pie de foto lo desvelaba: "En ese momento no me gustó esta foto y creo que no la llegué a subir nunca, pero ahora la veo y... ojalá cerrar los ojos y estar ahí 🌴 #2017".

Una publicación que cuenta con más de cien mil likes y casi doscientos veinte comentarios, circunstancias que demuestran que a sus fans si les ha encantado la foto de la polémica.

No sabemos si para bajar de las nubes y toparse con su realidad, Laura publicó al día siguiente una foto actual sentada en el suelo de su vestidor. Frente al espejo, mismo look pero diferentes poses. Y aunque el contexto no es un maravilloso hotel de Thailandia, en Ko Yao, si representa la vida familiar que ha creado junto a Risto.