Este vídeo demuestra (aún más) el amor incondicional entre las hermanas Jenner

Mejores amigas, socias pero ante todo hermanas. Kylie y Kendal Jenner, además de las protegidas de mami Khris y de sus hermanas mayores, han compartido vivencias desde pequeñas al vivir bajo el mismo casoplón hasta hace pocos años. Esto las ha unido mucho más y se percibe cada vez que comparten publicaciones en las redes sociales. Las últimas presumiendo de cuerpazo en bikini y siendo piropeadas por sus hermanas Kim y Khloe Kardashian.

Tras este capítulo, el último juego de hermanas ha sido lo típico de: ¿me dejas que te maquille? Pues bien, Kylie se ha convertido en la maquilladora por un día de su hermana Kendall a modo de promoción de su última colaboración de maquillaje con la firma Balmain.

¿El escenario de dicha sesión beauty? El plato de rodaje de su serie-documental Keeping Up With The Kardashians. Un favor que a Kendall no le hizo mucha gracia ya que prefiere no maquillarse cuando no está trabajando. Pero no ha podido resistirse a las peticiones de su hermana pequeña y finalmente se ha dejado 'pintar' por ella. Eso sí, muy natural, en tono nude, al estilo Kardashian.