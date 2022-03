Kylie Jenner habla sobre el complicado posparto que está atravesando

No ha hablado de depresión posparto como tal, pero Kylie Jenner ha querido compartir en su cuenta de Instagram cómo está llevando el nacimiento de su segundo hijo, un niño llamado 'Wolf'. Sin miedo a compartir sus sentimientos, la madre de dos hijos ha asegurado que esta segunda experiencia maternal le está costando bastante más que la primera, y no tiene nada de malo.

"Solo quiero decir que mi posparto no ha sido fácil. Esta experiencia para mí, en lo personal, ha sido un poco más dura que con mi hija. No es fácil mental, física y espiritualmente. No quería simplemente volver a la vida online sin decir esto porque creo que podemos buscar en Internet y ya sabes, para otras mamás que están pasando por esto puede resultar de ayuda. En este momento, podría parecer mucho más fácil para otras personas y presionarnos. Pero tampoco ha sido fácil para mí. Ha sido difícil y solo quería decir eso. Está bien no estar bien. Una vez que me di cuenta de eso… me estaba presionando a mí misma y sigo recordándome a mí misma que creé un ser humano completo, un niño hermoso y saludable, y tenemos que dejar de presionarnos para volver, ni siquiera físicamente, solo mentalmente después del nacimiento", decía mientras se preparaba para una sesión de entrenamiento en el gimnasio.

Hablar de la maternidad alto y claro

Han sido muchas las famosas que han alzado su voz tras dar a luz para hablar de lo sobrepasadas que se han sentido en muchas ocasiones por esta experiencia. Keira Knightley fue una de las primeras que en un artículo expresó sus inseguridades y lo mal que lo pasó durante el parto.

"Mi vagina se desgarró. Saliste con los ojos abiertos, los brazos estirados hacia arriba, chillando. Te pusieron sobre mí, cubierta de sangre y vérnix, tu cabeza deformada por el canal de parto. Latiendo, jadeando, gritando", escribió en un artículo que dio la vuelta al mundo por retratar con crudeza un momento tan vital en la vida de una mujer y su posterior adaptación a la nueva vida maternal.

En España, famosas como María Castro o Sara Sálamo se han mostrado siempre muy sinceras sobre lo que supone convertirse en madre, parir, la lactancia y adaptarse a una vida en la que tus hijos se convierten en una de tus prioridades, junto al trabajo y a la vida de pareja.