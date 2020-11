Kylie Jenner ha agotado en horas su colección de maquillaje 'The Grinch'

Kylie Jenner lo ha vuelto a hacer y ha conseguido agotar su nueva colección de maquillaje tan solo unas horas después de que saliera a la venta. La hija pequeña de Kris Jenner lanzaba al mercado su quinta colección especial de maquillaje de Navidad que se llamaba 'The Grinch' el 19 de noviembre y ya está todo completamente agotado. No ha tardado ni 24 horas en hacerlo.

Con este éxito con el lanzamiento de sus colecciones de maquillaje, no nos sorprende que Kylie Jenner lleve dos años seguidos siendo la joven más rica del mundo. Y una de las causas de estar en el primer puesto de este listado es por los grandes resultados que obtiene la pequeña Kardashian con la venta de sus productos cosméticos.

Para muestra un botón. Kylie Jenner lanzó su quinta colección de maquillaje inspirada en el Grinch de Navidad y ha conseguido venderlo todo en menos de 24 horas. Ella misma ha sido la encargada de dar la noticia en sus redes sociales y no ha podido mostrarse más agradecida con sus fieles seguidores.

Desde luego Kylie Jenner sabe cómo hacer bien publicidad de sus productos antes de lanzarlos al mercado, ya que como una semana antes empieza a hacer promoción de estos en sus redes sociales, aunque estamos seguros que no lo necesita.

Kylie Jenner lamenta que muchas personas se hayan quedado sin sus productos de esta colección de Navidad inspirada en 'The Grinch' pero está feliz por el éxito alcanzado en solo unas horas y es que no es para menos. Es la quinta colección que lanza previa a estas fechas tan señaladas y no ha tardado ni un día en agotar existencias.

Como puedes observar esta nueva colección de maquillaje con el verde característico de The Grinch tenía paletas de sombras de ojos, pintalabios de varios colores, gloss, iluminadores, purpurina... Mucha fantasía con un packaging ideal.

Si te lo estabas pensando ya no estás a tiempo pero, lección aprendida si se quiere una de la colecciones de edición limitada de la marca de cosméticos de Kylie Jenner hay que ser muy rápido para hacerse con ella porque, literalmente, vuelan.