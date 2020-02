Kris Jenner dice abiertamente que Khloé es su hija favorita

Kris Jenner ha respondido sin tapujos al cuestionario que le ha hecho Ellen DeGeneres en su programa. La matriarca de las Kardashian se ha mojado y ha dicho abiertamente quién es su hija favorita.

¡Qué nervios! ¿Cuál de sus cinco hijas habrá sido la elegida? ¿Kourtney, Kim, Khloé, Kendall o Kylie? Podríamos hacer apuestas para saber quién ha elegido, pero es que Kris Jenner lo ha dicho alto y claro, su hija favorita ahora (siempre está a tiempo de cambiar de opinión más adelante) es Khloé Kardashian.

Sí, la elegida es la pequeña de las chicas que tuvo Kris Jenner con Robert Kardashian.

Sin embargo, Khloé Kardashian no ha sido la única elegida por Kris Jenner. La matriarca le ha confesado a Ellen DeGeneres que su hija más inteligente es Kim y que su nieta favorita es Dream, la hija de Rob Kardashian y Blac Chyna.

En cuanto a la pregunta de cuál de sus hijas le podría volver a hacer abuela, Kris no se ha mojado demasiado ya que ha dicho que podrían ser Kourtney, Kylie o Kendall.

Si la que se animara fuera Kourtney, sería el cuarto hijo para esta. En el caso de Kylie Jenner, le daría un hermano o hermanita a Stormi, quien hace poco ha cumplido dos años. Si fuera Kendall Jenner, la que fuera madre, sería su primer embarazo.

Sinceramente, de las tres dichas por Kris Jenner, la que más nos sorprendería Kendall, ya que las veces que se ha pronunciado sobre el tema de ser madre, nunca ha estado muy por la labor.

No es la primera vez que un miembro de la familia Kardashian responde a estas preguntas comprometidas de Ellen DeGeneres, pero estamos seguros de que las respuesta de Kris Jenner no van a dejar indiferente a nadie en su familia.

Una cosa está claro, menos mal que Kris Jenner no ha dicho que su favorita es Kourtney Kardashian, ya que a Kim no le habría hecho mucha gracia porque las cosas entre ellas no están nada bien últimamente.