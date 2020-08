La extraña relación entre Kris Jenner y Jennifer Lawrence

Todo empezó con la aparición estelar de Jennifer Lawrence en un capítulo del show de las Kardashian-Jenner, 'Keeping Up with The Kardashian'. Un 'momentazo' que hemos guardado en nuestra retina por lo increíble que resulta ver en la misma escena a una de las mejores actrices de Hollywood y al clan de una de las socialités más ricas del mundo.

Pue si, eso pasó, está grabado y puedes verlo cuando quieras. Un cameo que nos permitió suponer hasta cierto punto, que existiría una relación cordial entre Jennifer y Kris, aunque nunca imaginamos que llegarían a ser amiguísimas. Tanto es así que la mismísima reina de los reallity shows americanos ha compartido varias fotografías inéditas en sus Stories que revelan la relación tan genial que tienen.

Las fotos no tienen desperdicio, a cual más divertida, además de que van acompañadas de un gran contenido del que hemos confirmado la estrecha relación entre la matriarca del clan y la actriz. "Felicidades Jen! Eres una de las mejores amigas, mujeres e hijas; y mi hija favorita hoy", escribía Kris.

"Gracias por tu amistad, amor y por hacerme reír hasta que me duelan las costillas", comentaba también Kris en otra fotografía. Una afirmación, esta última, que confirma la fama de 'tía divertida' que tiene Jennifer cuando está con sus círculos de mayor confianza. Una relación que se remonta años atrás cuando llegó a oídos de la matriarca que la actriz era fan absoluta de sus reallity. Así fue como empezó la admiración mutua y el amor que se tienen.