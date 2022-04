¡Kourtney Kardashian y Travis Barker se han casado!

¡Sorpresa! Kourtney Kardashian y Travis Barker ya son marido y mujer y no les ha hecho falta celebrar una multitudinaria boda. El pasado domingo se celebraban los premios Grammy en Las Vegas (Nevada) y tras pasar por su alfombra roja, la pareja se desplazó hasta la capilla One Love Wedding Chapel donde sellaron su amor a las dos menos cuarto de la madrugada. ¡Alegría!

Sin embargo, según la página web Page Six (experta en cotilleos americanos), la pareja no está casada legalmente dado que no registraron el matrimonio. Cierto es que podrían hacerlo aún si quisieran, pero la fuente que ha hablado con Page Six afirma que celebrarán otra ceremonia en Los Ángeles y allí ya legalizarán el matrimonio. Sea como fuere, lo que está claro es que una boda sí que han celebrado, legal o no.

Kourtney y Travis comenzaron a salir en septiembre de 2020 después de ser amigos durante años. Ambos comenzaron a pasar más tiempo juntos y se dieron cuenta de que lo suyo no era un simple amistad. Un año y un mes después, Travis Barker le pidió matrimonio a la hermana mayor de las Kardashians en una pedida de mano que tuvo lugar en la playa en Santa Barbara.

Desde entonces, mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que su enlace sea mostrado en el nuevo reality que las Kardashians han preparado en colaboración con HULU. Aunque podría ser verdad, la realidad es que hace tiempo que Kourtney decidió mantener su vida privada al margen de las cámaras de televisión del reality familiar. Sin embargo, una boda es siempre toda una noticia y más cuando se trata de una Kardashian.

Este es el primer matrimonio de Kourtney Kardashian, ya que nunca llegó a contraer matrimonio con Scott Disick, padre de sus tres hijos. En el caso del batería Travis Barker, para él es su tercer matrimonio ya que anteriormente estuvo casado con Melissa Kennedy y Shanna Moakler. De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto sobre esta boda de madrugada en Las Vegas, pero estaremos muy atentas por si en algún momento alguno publica alguna fotografía de la misma en redes sociales.

Como curiosidad, la capilla donde se han dado el 'sí, quiero' no tenía cuenta de Instagram, pero enseguida han querido aprovechar el tirón mediático para crear una y a través de Stories hacerse eco de la noticia. ¿Les habrán prohibido publicar imágenes de Travis y Kourtney? Seguramente.