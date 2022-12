¿Has notado raros los besos entre Kourtney Kardashian y Travis Barker? Tiene su explicación

Kourtney Kardashian y Travis Barker se han convertido en la típica pareja que consigue incomodar a todos los que se encuentran a su alrededor con sus excesivas muestras de afecto. Nos recuerdan especialmente a Meghan Fox y su actual prometido, Machine Gun Kelly, a quienes les encanta rozarse, toquetearse y, en definitiva, darse excesivas muestras de cariño y amor delante de los focos.

Ninguna de las dos parejas tiene problemas para besarse a su manera en público ni tampoco para magrearse en estas situaciones, pero hemos encontrado una extraordinaria diferencia entre el modo en que la actriz de 'Transformers' besa a su churri y cómo lo hace la hermana de Kim Kardashian. Y es que esta última echa mano (o boca, según se vea) a un gesto que casi tenemos grabado en nuestra mente, como es el de juntar su lengua a la de su esposo, sin acercar sus labios.

Hora, Kourtney Kardashian ha querido desvelar el misterio y contar a qué se debe esta forma tan rara de mostrar afecto a su marido en público, aunque no sabemos si se trata de una práctica que ha decidido llevar a cabo exclusivamente delante de los fotógrafos y los periodistas, o simplemente es algo que también hacen de puertas para dentro. Lo que sí está claro es que esta forma de besarse responde a motivos puramente prácticos... y a más de una nos ha dado una idea buenísima para ejecutarla de aquí en adelante. En cualquier caso, nos sorprende mucho que una mujer de recursos como es Kourtney no sepa que hay labiales fijos que no se van de ahí ni con besos ni con lametones.



"No quiero mancharle y no quiero arruinar mi lápiz labial, pero tampoco queremos no besarnos, así que nos besaremos con la lengua. Por eso nos besamos así", ha explicado en la sección de confesionario de 'The Kardashians', la serie que protagoniza junto a sus hermanas Kylie, Kim, Khloé y Kendall, así como su madre, Kris Jenner, encargada de montar todo este embolado desde sus inicios.

Teniendo en cuenta que ella pasa varias horas en maquillaje y peluquería antes de grabar o de posar en la alfombra roja, se puede considerar una deferencia admirable para con los artistas con los que trabaja, así que, oye, por lo menos muestra un gran respeto por todo el equipo de maquillaje que está detrás de cada una de sus apariciones públicas. Bueno, y también por el mencionado marido, que nunca llevará los labios del mismo color de su mujer gracias a este formato de beso tan particular.