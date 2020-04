Kourtney Kardashian celebra su cumple confinada como el resto de mortales

Si ayer os contábamos como pasan el confinamiento algunas de las hermanas Jenner-Kardashian, hoy tenemos que cantar ¡cumpleaños feliz! a la mediana del clan Kardashian. Kourtney ha soplado las velas rodeada de su familia, en casa, con un 'fiestón' sorpresa y con las redes sociales como nexo de unión con sus seres queridos. Si Instagram y Twitter ya eran una de las plataformas más utilizadas para demostrar que te habías acordado de las citas más importantes, ahora lo son más que nunca. Pero ellas, expertas en liarla siempre, no tienen suficiente con la felicitación virtual. ¡Menudo 'sorpresón' han montado!

Todas sus hermanas, menos Kylie, Kim, Khloé y Kendall; mamá Chris y amigos de la celebrity han dado una sorpresa de cumpleaños a Kourtney que jamás olvidará. Subidos cada uno en sus coches han llegado hasta la puerta de la mansión de la cumpleañera. Globos, pancartas, música, ruidos del claxon de los coches y gritos de: ¡te queremos, feliz cumpleaños! han sido los protagonistas de la improvisada fiesta denominada 'quarentine birthday', que han montado a Kourtney.

Además, ellas han tirado de álbum familiar para sacar varias fotografías de la hermanísima. Desde recuerdos de niña, pasando por su adolescencia, su juventud hasta llegar a la actualidad donde los viajes, los proyectos y los posados sobre la alfombra roja acaparan todo el protagonismo.

Kim Kardashian, su hermana mayor, la ha dedicado una galería de diez fotografías en las que aparecen juntas, con amigas y con su hermana Khloé y mamá Chris. En esta ocasión, el dúo Jenner no aparece en ninguno de los recuerdos acompañados de unas bonitas palabras: ¡Feliz cumpleaños. Tenía que recopilar bonitos recuerdos para celebrarlo juntas. Me encanta tu gran voluntad por hacer lo que realmente amas, el amor que tienes por tus hijos y tus grandes esfuerzos por ser la mejor mamá del mundo. Estoy superagradecida de nuestros grandes momentos juntas. Te quiero mucho. No podía esperar a estar juntas para celebrarlo", ha comentado Kim a modo de felicitación.

La pequeña del clan Kardashian, Khloé, también ha compartido divertidos y bonitos recuerdos junto a su hermana Kourtney, a los que ha acompañado de unas preciosas palabras. "Feliz cumpleaños mi preciosa Kourtney. ¡En cualquier vida hubiera encontrado una manera de tenerte en mi vida para siempre! No puedo imaginar mi vida sin ti. Tenemos un vínculo increíblemente raro que, pase lo que pase, nunca se puede romper. (¡Sí! ¡Estás atrapada conmigo!) Eres mi mejor amiga, algo increíble porque la mayoría de personas no pueden experimentar este sentimiento. Ese pensamiento solo me rompe el corazón. Gracias a Dios fui bendecida con los hermanos más increíbles con los que podía soñar. Honestamente, sin ti mi vida sería aburrida, no tan llena, siempre sentiría como si algo me faltara. Todos los días rezo para que tu alma esté cubierta de amor y para que seas feliz. ¡Te mereces solo cosas mágicas! ¡En todas las vidas anteriores y en todas las vidas posteriores, te amaré! Jane, te amo!

Kendall ha preferido copar su Stories con siete recuerdos en los que aparece junto a su hermana. De fiesta, disfrutando de una jornada en moto de agua, de vacaciones... Momentos especiales con los que ha querido recordarla. Lo mismo ha hecho Kylie, la pequeña de las Jenner, quien ha dedicado ocho fotos a su hermana.

Y por último, la matriarca del clan, Kris Jenner no ha querido ser menos y ha recordado a su hija con un álbum familiar repleto de recuerdos. La dedicatoria, mucho más sencilla y directa. "No pude resistirme a retroceder al pasado. ¡Feliz cumpleaños, Kourtney!