Kourtney Kardashian abandona 'Keepin' Up With The Kardashians'

Tras muchos meses de especulaciones parece que ya es una realidad: Kourtney Kardashian ha decidido abandonar 'Keepin' Up With The Kardashians', el reality show que le ha dado fama mundial a ella y su familia.

La hermana mayor del clan Kardashian parece que se ha cansado ya del este 'reality' televisivo en el que su vida y la de su familia deja de ser privada para entrar en las casas de millones de espectadores, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Son 17 temporadas las que llevan grabadas y parece que Kourtney ya se ha cansado y no parece que esté muy dispuesta a aparecer en la siguiente.

Durante la emisión de los diferentes programas los rifirrafes entre Kourtney Kardashian y sus hermanas Kim, Khloé, Kendall y Kylie han sido constantes. Sin embargo, últimamente la relación de la hermana mayor con la Kim y Khloé está más que tensa. De hecho, en uno de los últimos anuncios de uno de los programas de 'KUWTK' se puede ver musitar a Kourtney Kardashian: "Kim puede ser la persona más malvada del planeta" a lo que Kim responde: "Vamos a echar a Kourtney. Está fuera".

Así que es más que evidente que la relación entre las hermanas no está pasando por su mejor momento.

La escapada de Kourtney Kardashian con sus hijos

Ante el abandono inminente de Kourtney Kardashian del reality show, ha decidido poner tierra de por medio y se ha ido con sus dos hijos mayores a Idaho. La hija mayor de Kris Jenner ha escogido un lugar en el que desconectar por completo de todo. Bueno, no del todo porque sigue haciendo uso de las redes sociales.

Kourtney Kardashian tiene otros proyectos

Kourtney Kardashian quiere pasar página, dejar el reality show y dedicarse en cuerpo y alma a POOSH, la web en la que habla de estilo de vida. Como en la línea del Goop de Gwyneth Paltrow, pero un poquito más pijo.

El pasado año en una entrevista que Kourtney Kardashian concedió a 'Paper' habló claramente de sus ganas de dejar 'Keepin' Up With The Kardashians': "Siempre he dicho que algún día me gustaría irme, dejar todo eso". Unas declaraciones que parece que ahora tienen más sentido que nunca.