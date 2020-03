Kim Kardashian explota contra Taylor Swift y la llama egoísta y mentirosa

Volvemos a tener el lío montado entre Kanye West y Taylor Swift a raíz de aquella polémica llamada, supuestamente manipulada por el rapero. Solo que ahora es Kim Kardashian la que se ha puesto guerrera en las redes sociales.

Ha sido en las últimas horas cuando se ha reavivado la contienda con la filtración del vídeo original de la dichosa llamada y que parece dar la razón a la cantante. Taylor, aliviada, parece querer dar carpetazo al tema al publicar un correcto y escueto mensaje, y pasando a otro tema que ahora nos preocupa mucho más: el Coronavirus.

No no, no... Esto no va a quedar así... La tercera en discordia, esposa de uno de los implicados se ha despachado bien a través de Twitter y de sus historias de Instagram acusando a Taylor de sacar esto a la luz en estos momentos tan delicados, tachándola así de egoísta y manipuladora.

Reconoce que en un primer momento no quiso entrar al trapo, y que se siente fatal por hacerlo finalmente, pero que no quiere dejarlo pasar.

Kim sigue manteniendo que Taylor estuvo informada desde el principio, y que conocía el uso de la palabra despectiva. Y la acusa de ser quien ha manipulado el vídeo que ahora ha salido a la luz.

Y también basa su defensa en decir que la protagonista de 'Miss Americana' siempre negó la existencia de la llamada, por lo que también la llama mentirosa, porque se demuestra que sí existió una conversación.

Y sobre su intervención en todo esto se defiende diciendo que cuando ella filtró el vídeo en su momento no lo manipuló solo publicó algunos fragmentos de un vídeo que ahora se ha conocido entero, y del que no había intención de hacer público.

En el caso de West contra Swift la abogada Kim Kardashian ha querido ser tajante con este tema y ha declarado que no volverá a hablar sobre ello, y menos dadas las circunstancias actuales en las que la gente tiene preocupaciones más serias.

This will be the last time I speak on this because honestly, nobody cares.



Sorry to bore you all with this. I know you are all dealing with more serious and important matters.