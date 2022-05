¿Cómo consiguió Kim Kardashian perder 7 kilos en 3 semanas?

Fue durante la pasada gala MET donde Kim Kardashian hacía su entrada triunfal de la mano de Pete Davidson y con un vestido que perteneció a Marilyn Monroe y que fue el diseño con el que le cantó 'cumpleaños feliz' al presidente John F. Kennedy. "Tuve esta loca idea de llevar un vestido de la ambición rubia para esta gala. Llegó a casa con seguridad privada armada. Me lo probé y no me entraba, así que tenía tres semanas para perder los 7 kilos que me permitieran lucirlo", aseguraba en las escaleras del museo metropolitano de Nueva York.

Unas declaraciones que han dado la vuelta al mundo y que han generado un debate sobre si es sano o no realizar una bajada de peso tan extrema en tan poco tiempo. Ahora, el entrenador personal de Kim Kardashian, Don-A-Matrix, ha hablado con TMZ para aclarar de una vez por todas la polémica.

"Creo que uno de los conceptos erróneos es que la gente dio por hecho que Kim no había trabajado duro para conseguirlo. Yo estuve allí durante el proceso y no fue, para nada, como dejar de comer y pasar hambre. Kim estuvo manteniendo una dieta equilibrada y, como en todas las dietas, a veces no comía tanto. Sin embargo, lo segundo que hizo para bajar de peso fue ir al gimnasio y realmente ponerse a trabajar", ha asegurado dejando claro que él la acompañó en todo el proceso.

Aunque Kim Kardashian no fue la única Kardashian que pisó la gala MET. Era una de las invitadas más esperadas, con permiso de su madre y de sus hermanas. Kylie Jenner reaparecía en la alfombra roja de la gala MET tras un tiempo alejada de estos grandes eventos y lo hacía por la puerta grande. La más pequeña (y más rica) del clan ponía un pie en los Oscars de la moda con un original vestido blanco de novia que la convertía en una de las grandes protagonistas de la noche.

Kris Jenner, matriarca y mánager de las hermanas Kardashians, era la primera en llegar a la gala MET del clan con un precioso diseño de color amarillo firmado por Oscar de la Renta. Khloé Kardashian también llegó a la alfombra roja con un vestido muy parecido al de Kim y Kendall Jenner sorprendió al lucir las cejas decoloradas y una magnífica y voluminosa falda que combinó con un top transparente.