De niña buena a 'sex symbol': estas son las fotos de Kim Kardashian que han revolucionado las redes

Que Kim Kardashian es una de las celebrities más sexys y explosivas del star-system no es ningún descubrimiento. Es sabido por todos que sus curvas son, aplaudidas y criticadas a partes iguales, conocidas 'around the world'. Una circunstancia que Kim explota y mucho a través de sus exuberantes elecciones estilísticas, pero que choca con el aire de niña buena que despertaba durante su adolescencia. Una estampa que ha revolucionado la cuenta de Twitter de la socialité.

9th grade pic.twitter.com/eGrHrZxSzm — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 29, 2020

Una foto que por la estética diríamos que es un recuerdo de la orla del instituto y que guarda ciertas semejanzas con su beauty look actual descartando de la ecuación su melenita xs a capas. Make-up muy natural, labios perfilados en marrón y cejas perfectas. Una imagen que desvela que poco han cambiado sus gustos de belleza aunque no podemos decir lo mismo con su fondo de armario.

La empresaria se ha desprendido de su imagen de niña buena para convertirse en una de las mujeres más explosivas. Kim ha dicho adiós a los polos abotonados para lucir exuberantes escotes y piezas hiperajustadas. Prueba de este contraste entre la adolescencia a la madurez es la última foto que ha publicado en las redes, que nada tiene que ver son su aspecto naïf del colegio.

Se trata de una prueba más de que Kim rompe con los cánones estándar de belleza imponiendo, una vez más, una figura con curvas frente a las siluetas delgadas.