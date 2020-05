Kim Kardashian y la rutina de trabajo con la que ha conseguido unas curvas únicas

Desde que hace casi dos meses se decretara el Estado de Alarma los productos más vendidos, según estudios recientes, son los que tienen que ver con el culto al cuerpo. Pesas, gomas, cintas, esterillas... Los amantes del fitness han transformado sus casas en auténticos gimnasios gracias a las clases que imparten a través de sus cuentas personales de Instagram algunos de los entrenadores personales más mediático, como Cris Miguel Trainner (entrenador personal de Paula Ordovás).

Pero que no cunda el pánico porque si no tienes material de trabajo en casa, no hay excusa para ponerte en forma. Existen distintas formas para prepararse de cara a la operación bikini con productos de alimentación, como botellas de agua, bricks de leche..., o sillas u objetos de decoración (no suceptible de romperse), tal y como nos explicaron al principio de este confinamiento desde el centro Crew Fitness Proyect.

Y si quieres conseguir trabajar una parte en concreto, como hace Kim Kardashian, es fácil: céntrate en esa zona y poténciala con ejercicio ad hoc a tus objetivos. Kim, que posee una de las siluetas con curvas más explosivas del star-system, ha desvelado a través de su Stories de Instagram el motivo de por qué tiene unos glúteos tan perfectos.

La mayor del clan Kardashian-Jenner dedica un tiempo de su rutina de ejercicios solo a trabajar su culo. El truco: subir y bajar escaleras. Eso si, recuerda que para que el trabajo sea mayor debes mantener apretados los glúteos durante todo el entrenamiento. Y no valen excusas, sino tienes máquinas específicas como la celebrity, seguro que tienes sillas o taburetes así que prueba a subir y bajar durante 20 minutos sin descansos.