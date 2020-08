Estas son las imágenes que confirman la reconciliación de los West-Kardashian

Tras unos días juntos, Kim Kardashian y Kanye West han vuelto a separarse. Cuando pensábamos que las aguas estaban calmadas y que los West-Kardashian recuperaba su apodo de 'matrimonio cool', medios internacional como People confirma que cada uno ha vuelto a su residencia por separado. Nosotras que pensábamos que la República Dominicana, donde han disfrutado junto a sus hijos de unas vacaciones, les iba a unir; en realidad ha sucedido todo lo contrario. Finalizado el viaje, cada uno a su casa.

Kanye de retiro en un rancho y Kim con sus hijos en California

Mientras el patriarca del clan ha decidido aislarse en el rancho que tiene en Wyoming, donde ha recibido la visita de su amigo Justin Bieber, entre otros; la socialité ha regresado a California donde quiere educar a sus hijos. Y parece que la separación de ambos podría estar detrás de esta decisión ya que Kanye ha decidido que quiere vivir fuera de los focos y del ritmo de vida que existe en Los Ángeles.

Un acercamiento inesperado tras varios meses inmersos en continuas polémicas. Todo empezó cuando el rapero arremetió en sus redes sociales contra su mujer y su suegra, Kriss Jenner, al no sentirse apoyado en su deseo de presentarse a la presidencia de los EE.UU. Un bombazo que no solo llevó al clan Jenner-Kardashian a opinar sino que medio mundo nos echamos las manos a la cabeza. Pues bien, parece que a Kanye esta reacción familiar no le ha hecho ninguna gracia y es uno de los motivos de su separación.