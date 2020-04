La maternidad le ha traído a Kim Kardashian el sueño de ser abogada

Kim Kardashian ha revelado recientemente en una entrevista que ser madre ha sido determinante para cumplir uno de sus sueños, convertirse en abogada.

La estrella del programa 'Keep up with the Kardashians' ha confesado que ser madre de cuatro niños (North de seis años, a quien pudimos escuchar en el desfile de su padre, Saint, que celebró su cuarto cumpleaños con una fiesta jurásica, Chicago de dos y Psalm de diez meses) han cambiado su manera de ver el mundo.

Comprometida con la sociedad

Desde hace unos años, Kim Kardashian ha estado luchando por los derechos de varios presos encarcelados y condenados de manera injusta. Esto le llevó hasta La Casa Blanca donde tuvo la oportunidad de reunirse con el presidente Donald Trump para discutir la reforma de la justicia penal.

Todo este largo proceso en el que estuvo involucrada, verá la luz en un documental, de dos horas, que ella misma ha producido y que se llamará: 'Kim Kardashian West: The justice project' en él, podremos ver a la empresaria visitando centros penitenciarios y trabajando junto con expertos legales en cuatro casos de personas que creen que han sido injustamente sentenciadas.

Inculcando importantes valores

Durante su entrevista, la estrella mediática ha dejado claro que quiere ser una inspiración para sus hijos, quiere inculcarles valores para que el día de mañana, cuando sean adultos, una gran parte de sus vidas la dediquen a ayudar a los más desfavorecidos.

Pese a que Kim no terminó sus estudios en la universidad, sí que toma clases a distancia con una prestigiosa abogada del condado de California, como aseguró hace unos meses en una publicación de Instagram:

"El año pasado me inscribí en el Colegio de Abogados del Estado de California para estudiar Derecho. Durante los próximos 4 años, necesito un mínimo de 18 horas a la semana para estudiar, tomaré exámenes escritos y de opción múltiple mensualmente. Mi primer año esta llegando a su fin, estoy preparando mis exámenes, una prueba en versión mini de los exámenes finales que se requiere para poder estudiar a distancia".

La mediana de las Kardashian continuaba en su post: "He visto algunos comentarios de personas que dicen que es mi privilegio o mi dinero lo que me ha traído hasta aquí, pero ese no es el caso... Hay gente que me ha dicho que debo quedarme en mi terreno, quiero que la gente entienda que no hay nada que pueda limitar la búsqueda de tus sueños y el logro de nuevas metas. Puedes crear tus propios caminos, igual que yo. A los exámenes del estado no les importa quién eres. Esta opción está disponible para cualquier persona".

La creadora de KKW ha admitido que no esta siendo un camino fácil ya que estudiar requiere un valioso tiempo que ahora la esta apartando de su familia. Esto hace que muchas veces se sienta desmotivada, pero se recuerda que este es su sueño y nunca es demasiado tarde para lograrlos.

Parece que Kim Kardashian quiere seguir los pasos de su padre y convertirse en abogada, seguro que Robert Kardashian le haría mucha ilusión.