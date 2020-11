Khloé Kardashian no quiere ni oír hablar de rumores de embarazo

Tras la celebración del 40 cumpleaños de Kim Kardashian en una isla privada, las Kardashian continúan con sus fiestas. El klan ha organizado una fiesta de Halloween en la que no ha faltado de nada.

Khloé Kardashian no quiso faltar a esta otra fiesta organizada por su hermana y para la ocasión eligió un look de Cleopatra en el que llevaba un sujetador en color dorado y una falda del mismo tono larga plisada.

En los comentarios a la foto compartida por Khloé Kardashian a una de sus seguidoras se le ocurrió escribir que "estoy convencida de que @khloekardashian nos va a decir en dos meses que está embarazada".

Un comentario que no le hizo ni pizca de gracia a la hija de Kris Jenner y enseguida le contestó: "mis abdominales dicen otra cosa, cariño". Khloé lleva meses tragando con rumores sobre un posible nuevo embarazo y está claro que no lo lleva nada bien y que no tolera ni media ya con el tema.

Khoé Kardashian no fue la única que se disfrazó en su casa. Su expareja y padre de True iba de vestido de Marco Antonio y la pequeña de 'Alteza Real'.

Por supuesto a ninguno de los tres les ha faltado detalle para ponerse en la piel de estos personajes clásicos del Antiguo Egipto y como es habitual en esta familia no han escatimado en gastos para parecerse lo máximo posible a Cleopatra y Marco Antonio.

La familia Kardashian está ahora en el punto de mira porque a muchos no les ha parecido correcto que montaran esta gran fiesta estando en los tiempos en los que estamos.