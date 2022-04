Khloé Kardashian revela la operación estética de la que no se arrepiente

Si por algo se caracterizan las hermanas Kardashian es por sus físicos que desafían la biología. De ahí que los rumores sobre si han pasado por el quirófano sean constantes. Ahora ha sido Khloé Kardashian la que se ha decidido a contar que sí, sí se ha operado la nariz y no se arrepiente de ello. De hecho le ocurre lo opuesto totalmente.

"Diría que toda mi vida quería operarme la nariz. Pero está en el medio de tu cara y da miedo pensar en eso. Pero finalmente me armé de valor, lo hice y me encanta", ha confesado en una entrevista con Andy Cohen. "Me la hice unas semanas antes del primer cumpleaños de True. ¡Me encanta! Además, mi recuperación fue muy fácil y sencilla. De lo único de lo que me arrepiento es de no habérmela hecho antes".

La que también confesó recientemente haberse operado la nariz fue la modelo Bella Hadid, aunque su experiencia fue diferente.

Hace tiempo que Bella Hadid decidió ser una de las modelos más sinceras a nivel internacional. Su estatus de estrella no ha hecho que olvide quien es ella realmente y por eso ha querido desvelar que a los 14 años se sometió a una operación estética para cambiar la forma de su nariz.

"Ojalá hubiera conservado la nariz de mis antepasados. Creo que me habría convertido en eso. La gente piensa que me fastidié la cara por completo debido a una foto mía cuando era adolescente y se me veía hinchada. Estoy bastante segura de que no te ves igual ahora que cuando tenías 13, ¿verdad? Nunca he usado relleno. Pongamos fin a eso. No tengo ningún problema con eso, pero no es para mí. Quien piense que me he levantado los ojos o como se llame, ¡es cinta facial! El truco más antiguo del mundo", afirma en una entrevista concedida a la revista Vogue.

No es la primera vez que Bella habla alto y claro de su vida. En noviembre del año pasado, Bella ya habló de sus problemas de ansiedad.

"Las redes sociales no son reales. Cualquiera que esté sufriendo, que recuerde eso. A veces, todo lo que necesitas escuchar es que no estás solo", ha asegurado Bella Hadid en un post que ha dado la vuelta al mundo. En dicho post, la modelo subía varias fotos suyas llorando y un vídeo en el que Willow Smith, hija de Will Smith y Jada Pinket, hablada de su propia lucha contra la ansiedad. "He tenido suficientes colapsos y agotamientos para saber esto: si trabajas lo suficiente en ti misma, pasando tiempo a solas para entender tus traumas, desencadenantes, alegrías y rutinas, siempre serás capaz de entender o aprender más sobre tu propio dolor y sobre cómo manejarlo", continuaba la hermana de Gigi Hadid.