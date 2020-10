Khloé Kardashian da más detalles sobre su positivo en Covid

Khloé Kardashian ha hecho público que el pasado mes de marzo, cuando la Covid estaba en pleno auge en nuestras vidas, ella cogió la enfermedad. Lo ha revelado en un pequeño retazo de un nuevo capítulo del reality 'Keepin' Up With The Kardashians'.

La hija de Kris Jenner ha ido de invitada al programa de Elle DeGeneres y ahí le ha dado más detalles de los síntomas que tuvo a la presentadora. Khloé dice que tuvo muchos vómitos, temblores, bastante tos, un destemple importante del cuerpo y unos dolores de cabeza terribles.

La ex novia de Tristan Thompson le ha reconocido a Ellen que se confinó durante 16 días en su habitación hasta que le hicieron un test y dio negativo. Lo más duro de ese aislamiento para Khloé Kardashian fue el no poder ver a su hija True.

Khloé lo deja claro: "Da igual lo bonita y grande que sea tu casa, verte en la obligación de estar separada de tu hija -porque no podía estar cerca de ella- fue lo más complicado de sobrellevar".

La situación por la que pasó Khloé Kardashian es el fiel reflejo de muchísimas personas del mundo. Lo duro que es sobrevivir o luchar contra esta enfermedad en soledad.

Por suerte, lo de la hija de Kris Jenner se quedó en dos semanas con mucho malestar y separada de su hija. Sin embargo, parece que Khloé Kardashian lo tiene completamente superado.

La hermana pequeña de Kim Kardashian ha disfrutado o está disfrutando como la que más del viaje sorpresa que les tenía preparado por su 40 cumpleaños.

Los Kardashian han vivido la pandemia muy de cerca en su casa, ya que Khloé no ha sido la única que lo ha padecido. Ya dijo en su día Kim Kardashian que su marido Kanye West también dio positivo. Justo al principio, cuando aún no se sabía bien qué estaba pasando.

En la entrevista en la que Kim Kardashian lo hizo público reconoció que se enteraron del positivo de su marido poco después de que lo dijeran abiertamente, Tom Hanks y Rita Wilson, quienes fueron de las primeras celebrities en compartirlo con la gente.