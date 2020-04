Kendall Jenner revoluciona Instagram tirando de recuerdos

Esta Semana Santa parece que las hermanas Kardashian-Jenner se han propuesto revolucionar a sus fans. Si primero fue Kim la encargada de que sus redes echaran humo al publicar fotos inéditas junto a sus hermanos en homenaje al Día Nacional de los Hermanos, ahora es Kendall la que le toma el relevo. ¡Incluso ha superado a su hermana mayor en comentarios y likes!

La modelo ha publicado dos fotografías en recuerdo a cuando se tiñó el pelo de rubio para desfilar durante una semana para varios diseñadores como Versace. Un cambio de look que sorprendió a todos pero que gustó mucho entre sus compañeras de shows, sus hermanas y sus seguidores más fieles.

La publicación cuenta en menos de diez horas con casi seis millones de corazoncitos (me gusta) y casi veinte mil comentarios entre los que se encuentra su BFF (Best Friend Forever), Hailey Bieber que le escribe: "we will never forget" (nunca lo olvidaremos).

Mientras tanto, entre recuerdo y recuerdo, Kendall sigue confinada en casa -como el resto de mortales- compartiendo con sus amigos y seguidores bonitos fotogramas de su vida.