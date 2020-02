Las hermanas Jenner, Kendall y Kylie, vuelven a aliarse en un nuevo proyecto revolucionario

Sus colaboraciones han sido habituales siempre bajo el mismo foco, el de la moda. Juntas fundaron Kendall + Kylie en 2013, una marca de ropa fiel a su estilo. Pero ahora los astros han cambiado y es Kendall quien se suma a uno de los proyectos más exitosos de su hermana pequeña, el universo Kylie Cosmetics. Ambas trabajarán juntas para sacar una línea de cosmética de la que de momento desconocemos su nombre.

Aunque los rumores saltaron el pasado año, no ha sido hasta ahora cuando Kendall confirmara la noticia en un programa de televisión, 'The Ellen Show.' "Hasta el momento no habíamos hecho una colaboración juntas de belleza, creo que soy la última hermana en hacerlo", explicó la top. Y es que Kylie ya ha trabajado junto a todo el clan Kardashian, Kim, Kourtney, Khloe y Kris, para su firma de cosmética.

"Antes tenía un contrato con otra marca de maquillaje y no podía colaborar con otras firmas de cosmética", explicaba la modelo. Una noticia a la que ya han hecho alusión algunos de sus seguidores en su perfil de Instagram donde se pueden leer algunos comentarios en referencia al programa. A pesar de que no desveló la fecha de lanzamiento de esta colaboración ni qué productos incluirá, Kendall confesó que juntas harán un proyecto a lo grande ya que ella y Kylie son "hermanas de sangre".

Kylie Jenner, de hermanísima a empresaria de éxito

La pequeña del clan Kardashian-Jenner se ha convertido en toda una experta en generar ceros a su cuenta bancaria. No solo es una empresaria de éxito sino que también se la rifan dentro del star-system ya que todo el mundo quiere estar cerca de ella. Hasta nuestra querida Rosalia se ha acercado a ella para estrechar lazos con su ex-pareja Travis Scott.

Su último lanzamiento, Stormi x Kylie, la línea de cosméticos mini inspirada en su pequeña de casi dos años. Una colección muy dulce basada en los tonos más apastelados de la paleta cromática.

Una colección que sale hoy, 1 de febrero, al mercado y que esperamos agote existencias en pocas horas como sucede cada vez que la pequeña de las Jenner lanza un proyecto al mercado.