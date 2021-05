La confesión más sincera (y dura) de Kendall Jenner

Todos sabemos que la vida de las modelos no es perfecta y que tienen que lidiar con la presión que supone estar siempre en el ojo mediático. La última en confesar sus vulnerabilidades ha sido Kendall Jenner.

Y lo ha hecho al contar el miedo que experimenta al hablar en público así como la ansiedad derivada de todo ello. La modelo de 25 años apareció en un reportaje sobre salud mental organizado por Vogue Open Minded y donde se confesó con la psicoterapeuta Lori Gottlieb.

"Desde el momento en el que lo programo y sé que va a ocurrir, hasta el momento en que realmente ocurre, pienso constantemente en ello y me come viva y no puedo olvidarlo", dijo. "Tengo tanta ansiedad que parece que me hierve la sangre, y estoy temblando... se me seca la boca".

Y añadió: 'Si me surge algo que me saca de mi zona de confort... puede consumirme hasta el punto de no centrarme en lo que me ocurre ese día o en ese momento. Sólo me preocupa lo que va a pasar en el futuro".

Esta no es la primera vez que Kendall habla públicamente sobre sus problemas de ansiedad. Ser parte de una familia de celebrities y haber crecido ante las cámaras ha sido tanto una ayuda como un lastre para la joven, que desde los ocho años sufre este problema.

"Sé que tengo una vida muy privilegiada, pero sigo teniendo un cerebro que a veces no está feliz, no siempre me conecta, sigo siendo un ser humano", ha dicho.

Pese a las dificultades que la ansiedad ha puesto en su vida, Kendall también mira el lado positivo y lo comparte para que, otras personas como ella, sepan normalizarlo y buscar una solución.