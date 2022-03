Kate Middleton brilla con un vestido con volantes y pendientes y clutch étnicos

Su tour por el Caribe con motivo del Jubileo de Platino del reinado de Isabel II está siendo todo un éxito. Kate Middleton y el príncipe Guillermo están demostrando ser unos miembros senior de lujo y la duquesa de Cambridge ha demostrado que sabe vestir de manera espectacular para cada ocasión. Después de haber lucido prendas bastantes casuales para visitar la selva, Kate Middleton brilló en la recepción oficial que tuvo lugar en las ruinas mayas de San Ignacio.

Se trata del modelo The Light Sleeper dress y es una creación de la firma The Vampire's Wife. Eso sí, pertenece a una temporada pasada y ahora solo podrías hacerte con el mismo vestido pero con estampado floral. Aunque no te hagas muchas ilusiones porque este vestido cuesta un auténtico pastizal.

La importancia de los complementos

Aunque el vestido de Kate Middleton habla por sí solo, la duquesa lo coordinó con un clutch étnico blanco y negro bordado que era el contraste perfecto y el guiño perfecto para la velada. Se desconoce la procedencia ya que es la primera vez que lo luce.

Lo que sí sabemos es que Kate, que siempre está muy atenta a los detalles, prefirió dar todo el protagonismo a unos preciosos pendientes también de estética étnica dejando su melena larga detrás de los hombros.

Estos pendientes pertenecen a la firma O'nitaa y han sido lucidos por Kate Middleton en varias ocasiones. Según los creadores detrás de esta pieza "Los aretes de Kate eran una fusión de "proporción áurea" y "simetría recursiva", el elemento cósmico de las galas estructurales refinadas al nivel de elegancia que se espera de la joyería moderna".

En este tour de ocho días, los actos relacionados con el medioambiente tendrán una relevancia fundamental. En Belize han visitado sitios mayas históricos, han celebrado la cultura de la comunidad garífuna y han explorado la biodiversidad del país.

Cuando visiten Bahamas, los duques de Cambridge visitarán Coral Vita, una granja de coral enfocada en la restauración de arrecifes que el año pasado fue uno de los proyectos ganadores de los Premios Earthshot, que fueron inaugurados por el príncipe Guillermo.

Los futuros reyes de Inglaterra

Lo que queda claro es que con este viaje, la reina Isabel II está confiando en ellos para que la monarquía británica siga brillando como lo ha hecho en los años en los que ella ha estado al frente, y los que le quedan.