Kate Middleton y su sublime vestido amarillo (que ya llevó Jennifer Garner)

Está claro que Kate Middleton sabe lo que se hace a nivel estilístico en el tour por el Caribe que está realizando junto a su marido, el príncipe Guillermo. La duquesa de Cambridge está dejando el listón muy alto con looks que son una auténtica maravilla y que habíamos echado de menos debido a la pandemia y a las restricciones en los viajes. Ahora que la situación se ha relajado un poco más, los duques de Cambridge están cumpliendo con su labor como miembros senior de la realeza británica con un viaje que la propia reina Isabel II les ha encomendado.

Aunque más que viaje es un tour con motivo de la celebración del Jubileo de Platino de la monarca. Tras una primera parada en Belize, ahora la pareja ha puesto un pie en Kingston, Jamaica, y la que un día será reina de Inglaterra lo ha hecho con un impresionante vestido amarillo con un fruncido en la parte superior que termina en un semi-lazo en el lado izquierdo.

Un diseño de la firma Roksanda que ha sido modificado para ella. La pieza en cuestión es el vestido 'Brigitte' y se puede pre-reservar en la web de la marca pero sin mangas. Atención porque está disponible en varios colores y el rosa lo lucía recientemente Jennifer Garner para ofrecer una entrevista en el show de Ellen DeGeneres.

Soberbia como siempre, Kate Middleton remataba el look con un clutch blanco estilo baguette de Salvatore Ferragamo que es una nueva incorporación en su armario.

En cuanto a los zapatos, Kate Middleton se ha subido al modelo Cece 105 de Aquazurra, una de las firmas preferidas en cuanto a calzado de Sara Carbonero.

En cuanto a los pendientes, Kate Middleton completó su look con unos de la firma parisina Sézane.

Kate Middleton, reina de estilo

Un día antes, la duquesa de Cambridge brilló en la recepción oficial que tuvo lugar en las ruinas mayas de San Ignacio en Belize.

Para la ocasión apostó por el The Light Sleeper dress creación de la firma The Vampire's Wife. Eso sí, pertenece a una temporada pasada y ahora solo podrías hacerte con el mismo vestido pero con estampado floral. Aunque no te hagas muchas ilusiones porque este vestido cuesta un auténtico pastizal.

La importancia de los complementos

Aunque el vestido de Kate Middleton hablaba por sí solo, la duquesa lo coordinó con un clutch étnico blanco y negro bordado que era el contraste perfecto y el guiño perfecto para la velada. Se desconoce la procedencia ya que es la primera vez que lo luce.

Lo que sí sabemos es que Kate, que siempre está muy atenta a los detalles, prefirió dar todo el protagonismo a unos preciosos pendientes también de estética étnica dejando su melena larga detrás de los hombros.

Estos pendientes pertenecen a la firma O'nitaa y han sido lucidos por Kate Middleton en varias ocasiones. Según los creadores detrás de esta pieza "Los aretes de Kate eran una fusión de "proporción áurea" y "simetría recursiva", el elemento cósmico de las galas estructurales refinadas al nivel de elegancia que se espera de la joyería moderna".