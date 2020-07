Kanye West o cómo revolucionar al mundo a golpe de 'tweet'

Soy una de las familias más rimbombantes del star-system conocidos, no solo por sus proyectos profesionales sino sobre todo por el ritmo de vida que llevan. Viajes de ensueño, fiestones de película o reuniones de lujo. En definitiva, la familia West-Kardashian llevan un tren de vida inalcalzable para la mayoría de seres terrenales. Pero cuando pensábamos que todo estaba acabado entre el matrimonio Kanye-Kardashian, hace unas semanas la prensa internacional hablaba de ruptura, salta a los medios la noticia más inesperada en la vida de esta estrambótica familia.

Kanye West ha comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter que quiere presentarse como candidato a la presidencia de los EEUU. Si, lees bien, el rapero tiene claro que además de cantante y diseñador de moda quiere probar suerte con la política.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION