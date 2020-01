Justin Bieber zanja todas las especulaciones sobre su estado de salud

Mucho se ha publicado, sobre todo en Estados Unidos, de la preocupante apariencia física de Justin Bieber en sus últimas apariciones públicas, que sobre todo habían sido paseos por Los Angeles con su mujer, Hailey Baldwin, con la que apenas se prodiga en actos públicos. Algunas de las informaciones incluso vinculaban su aspecto con las drogas en base a su reconocida relación con ellas en el pasado, por lo que el cantante canadiense ha decidido zanjar de un plumazo los rumores con una publicación que ha sido como un puñetazo en la cara de todos aquellos que habían hablado sin conocer realmente lo que estaba pasando con su estado de salud, al igual que hace poco Hailey también respondió a sus 'haters'.

En un anuncio a través de su cuenta de Instagram, la estrella de la música ha reconocido que el motivo real de su empeorada condición física es la enfermedad de Lyme, una complicada patología infecciosa que se contrae por la picadura de una garrapata.

"Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme", ha escrito en su perfil oficial de la red social.

Su carrera continua

En la misma publicación, el artista norteamericano ha confirmado también que a finales de enero se estrenará en YouTube una miniserie documental sobre su vida titulada 'Justin Bieber: Seansons', una producción que contará con un total de seis capítulos en los que el joven cantante confesará muchos más detalles sobre los problemas de salud que ha padecido y combatido últimamente, entre los que también ha sufrido, según sus propias palabras en Instagram, una mononucleosis crónica "que afectó a mi piel, funciones cerebrales, energía y el conjunto de mi salud".

Una vez más, toca hacer autocrítica por la precipitación, en el mejor de los casos, de los medios de comunicación al publicar según qué cosas sobre la vida privada de un personaje conocido, apuntando hacia motivos de una naturaleza muy distinta a los que realmente padece, como en este caso Justin Bieber.

Nos referimos en presente a ellos porque, de igual forma que la mononucleosis sí tiene cura y de hecho él mismo se refiere a ella en pasado, la enfermedad de Lyme no la tiene hasta la fecha. Lo que sí se puede hacer es tratarse para contrarrestar sus efectos, algo que el propio músico ha reconocido que está ocurriendo, y que está recibiendo el tratamiento adecuado después de "un par de años difíciles".