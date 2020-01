Justin Bieber va de estreno en estreno

Justin Bieber está en uno de sus mejores momentos tanto personales como profesionales. El cantante va de estreno en estreno. Justin acaba de presentar junto a su mujer Hailey Baldwin de su documental 'Seasons', que estará disponible en YouTube y en el que el canadiense habla con diferentes personas importantes para él.

Durante esta presentación en Los Ángeles, Justin Bieber no ha dejado de darle besos a Hailey Baldwin, modelo con la que se casó en 2019 y junto a la que no puede estar más feliz. Las muestras de cariño fueron constantes y a pesar de estar rodeados de personas, parecía que estaban en su propio mundo.

Para la presentación de este documental Justin Bieber eligió un look informal compuesto por unos pantalones chinos en color rosa claro, deportivas, jersey blanco y una gorra con la visera puesta hacia atrás.

Por su parte, Hailey Baldwin escogió para la ocasión un elegante vestido negro de Zuhair Murad y sandalias de tacón de Sergio Rossi. La modelo llevaba el pelo recogido en un moño alto y dos mechones de pelo suelto colocados a los lados de la cara. En cuanto al maquillaje, Hailey optó por los tonos marrones tanto para los labios como para la sombra de ojos.

No es el único estreno de Justin Bieber

Justin Bieber ha empezado 2020 con un montón de buenas noticias para sus seguidores más fieles. Además del estreno de 'Seasons', este documental en el que se habla del último año y medio del artista. Un tiempo que según la propia Hailey "no ha sido nada fácil".

Además de este estreno, Justin Bieber ha anunciado que el próximo 14 de febrero va a salir a la luz su nuevo trabajo musical llamado 'Changes'. Un álbum que va a presentar en directo en una gira por Norteamérica y del que ya ha lanzado el single 'Get me'.