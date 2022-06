Johnny Depp gana la batalla judicial a Amber Heard

Ha sido uno de los juicios más mediáticos de Hollywood y por fin el jurado ha alcanzado un veredicto. El veredicto otorga 15 millones de compensación al actor mientras que este deberá abonar dos porque su agente dijo que todo era un montaje de la actriz. Sí, puede ser contradictorio, pero no lo es. Amber Heard deberá pagar 15 millones de dólares a Johnny Depp ya que el jurado considera que la intérprete actuó con "malicia", pero al mismo tiempo condena al actor a pagarle 2 millones a Amber dado que su agente dijo que todo era un montaje de la actriz.

"El veredicto significa para las mujeres volver a un tiempo donde denunciar un abuso significaba ser humillada y avergonzada", ha asegurado la ex del actor en un comunicado. Por su parte, Johnny Depp se muestra satisfecho: "Alegaciones falsas, muy serias, criminales se formularon en contra de mi y dispararon un bombardeo de odio, aunque no se formuló ni un solo cargo. Esto viajó incluso por el mundo... Y seis años después, el jurado me ha devuelto mi vida".

Para entender el inicio de este enfrentamiento hay que remontarse a 2018 cuando Amber Heard escribió un artículo de opinión en 'The Washington Post' en el que aseguró que había sido víctima de violencia doméstica y abusos sexuales. Aunque no puso el nombre del presunto agresor, Johnny Depp se dio por aludido y dio por hecho que los demás también lo apuntarían a él. De ahí que se iniciase todo este conflicto legal.

Unas declaraciones durísimas

Durante todo el juicio, que fue retransmitido en directo en YouTube, ambos intérpretes se hicieron acusaciones durísimas. El actor confesó que le pidió a ella que bebiera su propia sangre. "Si quieres mi sangre, tómala. Ella me respondió que no y le dije: 'Si no vas a tomarla, esto es lo único que me queda' (...). Estaba hundido. Estaba destrozado. La única respuesta era: 'Adelante, córtame, eso es todo lo que me queda por darte", confesó el actor.

Los abogados de Amber también hicieron públicos los mensajes del actor a su exmujer. "Me vuelvo irracional cuando estás haciendo películas, me vuelvo celoso y jo********* loco y raro y peleamos mucho más"; "Eres una pu** y te odio y quiero terminar"; "No le gustas a nadie. Estás teniendo fama por mí. Ya no me siento enamorado de ti. Eres una prostituta".

A pesar de todo esto, el jurado ha dejado claro que cree que Amber no ha sido del todo sincera.