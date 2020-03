Jessica Biel celebra su cumpleaños de la forma más natural: ¡en pijama y bata!

Con los años nuestro estilo va cambiando, esto es una verdad como un castillo y cada vez somos más las que buscamos un look que nos resulte cómodo por encima de cualquier otro. Al igual que nosotras, las celebrities también lo hacen y tenemos la prueba. Podemos confirmar ahora mismo que el pijama es y será nuestro mejor aliado y no solo dentro de la cama, ¿verdad Jessica Biel? La mujer de Justin Timberlake nos ha sorprendido en Instagram celebrando su cumpleaños con el look más cómodo del mundo, como te decíamos: el pijama. Y para rematar: una bata. ¿No te parece la mejor forma?

Con un a sonrisa de oreja a oreja, la actriz celebra junto al cantante sus 38 años, de los cuales los últimos se han visto envueltos en toda una polémica por el supuesto engaño de Justin con otra mujer. Pero pese a todo, parece que la pareja ha pasado página y han querido celebrar este cumpleaños por todo lo alto. ¡Felicidades Jessica!

La celeb además ha dejado un mensaje junto a su foto que dice: "Celebrando mi cumpleaños con estilo ... Y con eso quiero decir, en pijama. Gracias @justintinberlake por organizar mi fiesta. 🌙☁️🎂 ¡Y gracias a todos por los deseos de cumpleaños!", a lo que Justin ha respondido: "Te amo !!! ¡Feliz cumpleaños, guapa, amorosa, cariñosa y maravillosa madre y esposa!".

Y es que si las famosas lo hacen, nosotras también y si no recuerda lo mucho que nos costó ponernos el pijama para salir a la calle, una tendencia que a día de hoy sigue triunfando y que seguimos viendo tanto en las pasarelas, en grandes firmas y en los outfits de chicas como tú y como yo.

¿Te atreves a ponerte tu mejor pijama para las ocasiones especiales?