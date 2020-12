Jennifer Lopez te reta a posar sin peinar y maquillar en Instagram

Este verano Jennifer Lopez lo petó en Instagram al subir una fotografía suya en bikini. Una imagen que dio la vuelta al mundo y que se convirtió en ejemplo a seguir por millones de mujeres. La artista consiguió situar a la mujer curvy en el punto de mira como cuerpo perfecto. Pues bien, meses después Jennifer vuelve a revolucionar las redes con un vídeo en el que se muestra tal y como es.

Al ritmo de Rd Boy (editor musical, bailador y cantante), JLo ha colgado un vídeo en Instagram en el que aparece recién levantada, en pijama, sin maquillar y con un moño deshecho bailando al ritmo de su última canción. Se trata de un nuevo reto viral denominado #intheMorningChallenge que consiste en grabarse al natural.

En su caso, Jennifer intercala en su vídeo imágenes enfundada en un look negro, compuesto por una camisa anudada y un pantalón de cuero negro; maquillada y con su larga melena rubia suelta peinada con ondas naturales. Un nuevo reto viral con el que refleja el mensaje de su nuevo éxito: 'In The Morning': "si me quieres dilo por la mañana, no solo por la noche cuando buscas mi cuerpo".