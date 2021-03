Jennifer Lopez, un vestido de novia, y un lugar de ensueño

El perfil de Instagram de Jennifer Lopez es un auténtico diamante en bruto. Sus fotos tienen la virtud de convertirse en virales en tiempo récord, sobre todo las que dejan ver el cuerpazo de la cantante. Instantáneas al natural, en bañador, en conjunto deportivo... no importa cómo salga porque todas acumulan millones de likes.

Pero su última publicación es toda una declaración de intenciones. ¿El motivo? Tras los rumores que la separan de su actual pareja Álex Rodríguez, JLO ha subido una foto en la que aparece con un vestidazo de novia. Una imagen que parece formar parte del ámbito profesional ya que de fondo se pueden ver cámaras y fotógrafos como parte del rodaje.

Una ruptura que parece no ser real. A la pareja se las ha podido ver juntos recientemente, según publican medios estadounidenses. Los paparazzis les han captado besándose y muy acaramelados por lo que todo apunta a que el bodorrio postpandemia sigue adelante.

J.Lo and A-Rod kiss after split, Pete Davidson isn't married and more. Listen to #WeHear hosted by @OriginalFresca and @Mohris on @Spotify: https://t.co/6stQW7Kq3l pic.twitter.com/MHtIEFnFRa