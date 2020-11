Jennifer Lopez deslumbra (literalmente) en los premios AMA's 2020

Jennifer Lopez sabe cómo convertirse en el centro de todas las miradas en cualquier evento que se precie. La cantante deslumbró a su llegada a los premios AMA's 2020 celebrados la noche del 22 de noviembre en Los Ángeles.

La diva del Bronx posó sobre la alfombra roja con un llamativo look plateado compuesto por dos piezas una falda larga con gran raja en un lateral y un top con escotazo y sujetador a juego. Jennifer Lopez, literalmente, deslumbró con su conjunto brilli brilli. La polifacética artista volvió a demostrar que a la hora de vestir no hay nada que se le resista porque mostró por arriba por abajo con un montón de estilo.

Jennifer Lopez estaba espectacular con este total look en color plata brilli brilli que llevaba la firma de Balmain.

Completó el look con un bolso clutch en color negro y plateado y la boquilla en dorado. Una combinación la negra y plateada que también eligió para las sandalias y para la manicura que lucía.

En cuanto a su 'beauty look', Jennifer Lopez se decantó por llevar su melenita por encima del hombro con raya en medio, y suaves ondas con efecto 'wet'. Con respecto al maquillaje, la cantante se decantó por destacar sus ojos en tonos negros y plateados.

Pero este no fue el único look con el que Jennifer Lopez deslumbró en los AMA's 2020, la intérprete tenía una gran sorpresa guardada para sus fans.

Jennifer Lopez levanta pasiones sobre el escenario de los AMA's 2020

Tras deslumbrar con el look plateado sobre la alfombra roja, Jennifer Lopez tenía guardado otro look con el que dejaba claro que no puede estar más en forma.

La cantante eligió para interpretar sus canciones junto a Maluma 'Pa' ti' + 'Lonely', dos temas de la película 'Marry me', un body negro de terciopelo con transparencias no apto para las menos atrevidas.

Un look que remató con unos botines negros de tacón bajo.

La cantante bailaba sobre una silla negra acompañada por un grupo de bailarinas, mientras Maluma permanecía como en la parte de atrás del escenario.

Por supuesto, esta actuación de Jennifer Lopez no dejó indiferente a nadie. Ni por su look, ni por sus sensuales movimientos.

Además, muchos de los seguidores de la cantante tienen muy buena memoria y su actuación en los AMA's 2020 guardaba mucha similitudes con el show que hizo Beyoncé en los Grammy de 2014. Donde la mujer de Jay Z también lucía un body negro con transparencias, bailaba sobre una silla negra e incluso llevaban el mismo peinado.