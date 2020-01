Si quieres ponerte en forma como Jennifer Lopez no puedes saltarte el gimnasio ni en el día de Navidad

Que Jennifer Lopez entrena mucho no es ningún secreto. Ella misma lo ha confesado en alguna ocasión cuando le han preguntado por su rutina fitness y basta con seguirla en Instagram para quedar agotada solo de ver todo lo que hace para tener ese envidiable 'six pack'. Pero lo que no podíamos imaginar es que la buena de JLo no perdonara el gimnasio ni el día de Navidad.

A lo mejor es como esos 'runners' que salen a hacer unos kilómetros el 24 y el 25 de diciembre en vez de irse de cañas para no sentirse tan mal al ponerse finos de gambas y turrón cuando se sientan a la mesa, pero no tiene pinta de que la diva del Bronx se pase mucho con la comida en estas fiestas...

Bien equipada

Las fotos con un look deportivo de mallas y top corto en color rojo (no te pierdas su vaso con bebida isotónica a tope de brillantes) son de las que sorprenden en un día como este en el que ha tocado volver al trabajo después de dos días de fiestas y excesos, y en los que (para qué engañarnos) no habías tenido ni un amago de sentirte mal por haber borrado el deporte de tu mente.

Y encima, por si fuera poco, presume del tiempazo que hay en Miami, donde se encuentra disfrutando de las fiestas con un clima privilegiado.

Ya que va de rojo, algo que no parece casualidad, hemos decidido enviarle a través de estas líneas una pequeña carta de deseos, como si esta particular 'Mamá Noel fit' nos fuera a leer: