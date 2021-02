Sabemos por qué Jennifer Lawrence se ha teñido el pelo de rojo

Desde que se casó en 2019 con el galerista Cooke Maroney, Jennifer Lawrence ha estado centrada en su matrimonio y alejada de los focos. Por eso nos ha hecho tanta ilusión saber que ha vuelto al trabajo y encima con una imagen muy distinta a la que nos tiene acostumbrada.

La actriz, con el pelo de color rojizo y flequillo, está rodando la película 'Don’t Look Up', la nueva comedia del director Adam McKay y que seguramente llegue a nuestras pantallas a lo largo de este 2021 de la mano de Netflix. No sabemos si se trata de una peluca o realmente se lo ha teñido, pero lo cierto es que le sienta de maravilla.

El argumento no puede ser más divertido: dos astrónomos de segunda categoría que se embarcan en una imprevisible gira mediática con el propósito de advertir a la opinión pública que un asteroide se acerca y destruirá la Tierra.

Todo ello contado a modo de comedia, claro, una especie de sátira sobre las constantes amenazas de un apocalipsis inminente que han cautivado la atención de la cultura pop y de masas durante varios años.

Otro de los puntos fuertes de 'Don’t Look Up' es ver a Jennifer Lawrence junto a Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio, dos de los actores con los que la actriz tenía muchas ganas de trabajar. En concreto, con Chalamet, se la ve besándose en varias escenas, por lo que intuimos que sus personajes tendrán una relación muy especial en la película.

Pero no todo han sido buenas noticias para JLaw, ya que durante la grabación de una explosión de vidrios controlada, las cosas no salieron como el equipo de producción tenía contemplado y la actriz resultó herida leve.

Ningún responsable de 'Don’t Look Up' ha dado más explicaciones, pero todo apunta a que no ha sido grave y que el rodaje podrá continuar con normalidad la semana que viene.

De momento, solo toca esperar para volver a disfrutar del talento de Jennifer Lawrence (y su simpatía, claro).