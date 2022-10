Íñigo Onieva por fin rompe su silencio y confiesa dónde está escondido

Desde que Tamara Falcó salió de la casa en la que vivía con Íñigo Onieva después de que saliera a la luz su infidelidad, el relaciones públicas está en paradero desconocido. Sin embargo, hace unos días la revista Semana publicó una información en la contaba que Onieva había pasado un fin de semana de fiesta rodeado de amigos para celebrar su despedida de Casado. ¿Era cierto? Según el comunicado que ha emitido Íñigo Onieva a través de sus abogados es totalmente falso.

“Íñigo no acudió el pasado fin de semana a ninguna discoteca ni similar. Ha permanecido en su lugar de residencia actual acompañado de su entorno más cercano”, han contado en 'Fiesta'. “Dichas informaciones son falsas y no se corresponden con la realidad”, añade sobre las informaciones que publicó la revista Semana.

Tras mucho especularse sobre dónde estaba, en comunicado reconoce que se encuentra en la residencia familiar desde el día que abandonó el domicilio de Tamara Falcó.

Así Íñigo Onieva admitió que fue infiel

Íñigo Onieva compartió con sus seguidores de su cuenta de Instagram un comunicado en el que admitía que los hechos del vídeo viral en compañía de otra mujer eran reales. "En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello", pero a pesar de ello está "profundamente enamorado".

Su anillo de pedida

Aunque hace apenas unos días durante un evento Tamara comunicó que no le habían pedido patrimonio, ha sido cuestión de tiempo que la verdad cayera por su propio peso. Finalmente, la chef ha dado la noticia, a través de su cuenta de Instagram, que estábamos esperando. "Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás", escribió sobre una imagen en la que muestra, mientras se dan un beso, el anillo de compromiso que le ha regalado Íñigo.

Se trata de un anillo de firma italiana llamada Repossi. Valorado en 14.500€, está compuesto por dos diamantes de 0,30 quilates y de 0,40. ¡Vaya pastizal! Cómodo no sabemos si será , pero bonito es un rato.