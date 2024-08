Todo sobre la inesperada visita de Kim Kardashian a Madrid

Kim Kardashian vuelve a ser noticia, pero no por algo de su vida sentimental o familiar, sino porque este fin de semana ha estado en Madrid. La famosa empresaria no lo ha hecho sola, sino que ha venido acompañada de su hijo, Saint West, de ocho años, con el que ha pasado unas horas muy divertidas y en diferentes lugares de la capital de España. De todo ello nos hemos enterado gracias a sus redes sociales, donde Kim no ha dudado en compartir algunos de esos momentos.