La increíble transformación de Kristen Stewart en Diana de Gales

Uno de los proyectos más esperados del año es, sin duda, la nueva película de Kristen Stewart, 'Spencer', en la que interpreta a la princesa Diana de Gales bajo las órdenes del director chileno Pablo Larraín.

Ayer se publicó la primera imagen de la actriz y lo cierto es que el parecido con Lady Di es espectacular. Stewart aparece con el clásico corte de pelo de la princesa, la mirada perdida y una pose lánguida que recuerda mucho a la auténtica Diana. El contrapunto lo pone un abrigo rojo y un sombrero negro con velo de rejilla.

'Spencer' se centrará en un fin de semana concreto de la vida de Diana, ese en el que acude a Sandringham a pasar la Navidad junto al resto de la familia real y decide terminar su matrimonio con el príncipe Carlos.

Eso sí, habrá que esperar hasta finales de 2021 para ver esta película que promete dar mucho que hablar, no solo por cómo lo hará Kristen Stewart sino porque todo lo que tiene relación con la vida de Lady Di genera polémica y mucha expectación. Hay que recordar que en 2022 se cumple el 25 aniversario de su trágica muerte.

No es la primera vez que vemos en la gran pantalla a Diana. Ya en la película 'The Queen', interpretada por la extraordinaria Helen Mirren, nos narraban los días posteriores al fatídico accidente que le costó la vida en París y el conflicto interior que protagonizó la Corona, en el punto de mira del pueblo.

Después llegaría una versión más floja, con Naomi Watts, y la más reciente ha sido en la cuarta temporada de 'The Crown', donde una, hasta ahora, desconocida llamada Emma Corrin dejaba a todos boquiabiertos con su interpretación.

Pablo Larraín es un estupendo director de actrices. A sus órdenes estuvo Natalie Portman en la película biográfica sobre Jackie Kennedy en 2016, papel que le valió una nominación al Oscar a mejor actriz.

Por eso, no ha dudado en defender a quienes no veían a Kristin Stewart como Lady Di diciendo que es “una de las mejores actrices de la actualidad”. De eso no nos cabe ninguna duda, aunque de momento habrá que esperar.