La hija de Heidi Klum hace una confesión muy personal

La hemos visto crecer y convertirse en toda una adolescente. Nos referimos a Leni, la hija que Heidi Klum tuvo con el empresario italiano Flavio Briatore y que después adoptó el cantante Seal. A sus 16 años y, como no podía ser menos, utiliza las redes sociales para contar a sus seguidores las cosas que le gustan pero también sus problemas.

De hecho, lo último ha sido compartir unas fotos sin nada de maquillaje y en las que muestra los afectos del acné en su rostro. Al lado un texto en el que pone: "Mi piel en un mal día".

Pero la cosa no se quedó ahí ya que después Leni colgó un vídeo en sus Stories de Instragram donde mostraba el acné en ambas mejillas y en su frente. "Piel mala. Esto también pasará", escribió en la parte superior del vídeo. Obviamente, los comentarios no tardaron en llegar y la mayoría de sus seguidores le agradecieron su valentía al contar algo tan íntimo y normalizar un problema que afecta a millones de adolescentes (y no adolescentes) en el mundo.

Leni está siguiendo los pasos de su famosa mamá y ha comenzado a hacer sus pinitos como modelo, algo que, a la vista de su espectacular físico, no nos extraña. De hecho, hace solo unas semanas compartía la portada de la revista Vogue en Alemania y donde hablaba, entre otras cosas, de su interés en el mundo de la moda: “Que intentara ser modelo era cuestión de tiempo. La primera oferta me llegó cuando tenía solo 12 o 13 años, de una marca que me gustaba mucho: Brandy Melville. En aquel momento le rogué a mi madre que me dejara, pero no fue posible. Ahora entiendo que entonces habría sido demasiado pronto”.

Desde aquí le auguramos un futuro lleno de éxitos a Leni, ya que su carrera como modelo solo ha hecho que empezar.