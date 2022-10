Hailey Bieber zanja el tema: Justin Bieber no le fue infiel a Selena Gómez con ella

A la cultura popular le fascina la rumorología y eso es algo indiscutible. Cuando una pareja famosa termina su relación todo parece ser cuestionado. Lo hemos visto recientemente con Tamara Falcó e Íñigo Onieva, Shakira y Gerard Piqué o Laura Escanes y Risto Mejide. Por eso mismo, los protagonistas de estas rupturas a veces tienen que salir a contar su verdad para zanjar todo tipo de especulaciones, a pesar de que se sigan repitiendo años después de haber sucedido dicho encuentro o desencuentro. Por ese motivo, entendemos que lo que ha hecho recientemente Hailey Bieber le puede haber llevado a un estado de paz mental absoluta, ya que ha contado lo que realmente sucedió cuando comenzó a salir con su ahora esposo, Justin Bieber.

Conviene recordar que la última pareja conocida del cantante antes de darle el 'sí, quiero' a la modelo fue Selena Gomez. En realidad, lo suyo fue una especie de crónica de una muerte anunciada porque, a pesar de que compartieron aventuras durante una década (que se dice pronto), en realidad su relación estuvo interrumpida por varias rupturas y reconciliaciones. De ahí que muchos apuntasen a que Hailey podría haber sido el detonante para que la pareja se despidiera de forma indefinida. Sin embargo, ha sido ella quien ha desmentido todos los rumores. Lo ha hecho en una entrevista concedida para el pódcast 'Call Her Daddy', presentado por Alexandra Cooper.

En primer lugar, la actual esposa del cantante ha negado que comenzasen a salir cuando este aún estaba con Selena Gomez. "Cuando él y yo comezamos a salir o algo por el estilo, él en ningún momento estaba en otra relación. Nunca estuve en una relación con él cuando él estaba con alguien", ha puntualizado, harta de que los rumores apunten a que ella fue la tercera en discordia. "No es mi carácter meterme en la relación de alguien", ha añadido, aclarando que no es muy amiga de arruinar la relación de otra persona en temas amorosos, a pesar de que pasara por el altar con Justin Bieber tan solo cuatro meses después de que rompiera con la protagonista de 'Solo asesinatos en el edificio'.

"Creo que hay situaciones en las que puedes tener idas y venidas con alguien, pero incluso esa no era la situación... Nunca he hablado de esto y entiendo la percepción que pueda dar desde fuera, pero es una situación por la que sé que lo mejor para ellos fue cerrar esa puerta. No estaban juntos en ese momento, pero obviamente tuvieron una larga historia que no tiene que ver nada conmigo y lo respeto mucho. Sé que se cerró ese capítulo y creo que es lo mejor que podría haberle pasado a él, dejar eso atrás", ha matizado en este espacio radiofónico.

Con ello, ha aprovechado para aclarar que no tiene ningún tipo de relación con Selena Gomez, por lo que entre ellas no existe enemistad ni rivalidad. "Ella no me debe nada. Ninguno merece nada del otro, excepto respeto. Yo la respeto mucho y, personalmente, no hay ningún drama... Todo es respeto y amor y toda la gente de nuestro alrededor sabe lo que pasó y estamos bien", ha rematado la modelo. ¡Adiós rumores, hola a la verdad revelada!