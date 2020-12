Gigi Hadid y Zayn Malik confirman que no han elegido el nombre de la canción de Taylor Swift para su hija

Los fans de Taylor Swift no han dejado de hacer teorías desde que la cantante publicó su noveno álbum de estudio 'Evermore' el pasado viernes 11 de diciembre, su segundo disco de 2020. Desde que escucharon las canciones fueron muchos los que empezaron a decir que el tema nº8, 'Dorothea' estaba dedicada a la hija de Gigi Hadid y Zayn Malik.

¿Por qué a la pequeña nacida el pasado mes de septiembre? Pues porque fueron muchos los que dijeron que el nombre que habían elegido la modelo y el cantante para su hija era ese de la canción de Taylor Swift.

Una vez más fueron muchos los seguidores de la cantante los que pensaron que se había encargado de hacer público el nombre de la hija de una de sus mejores amigas, como ya hiciera con la pequeña de Blake Lively y Ryan Reynolds.

Sin embargo, tanta especulación e hilar fino de sus fans no han obtenido el resultado que querían ya que esta vez no han acertado y Gigi Hadid y Zayn Malik han dejado claro que no han llamado a su pequeña de casi tres meses, Dorothea.

Ha sido el portal TMZ el encargado de desmentir las teorías de los fans y ha dicho que cuando llegue el momento ya nos dirán el nombre que han elegido Gigi y Zayn para su primera hija "se hará público cuando ellos quieran".

Llegados a este punto nos sorprende que los familiares más cercanos a Gigi Hadid no hayan hecho público el nombre la primera hija de la modelo, ya que cuando se enteraron de su embarazo les costó mucho guardar el secreto.