Gigi Hadid revela sus antojos durante el embarazo

Ya anunció Gigi Hadid en su día que cuando estuviera preparada hablaría y mostraría su embarazo. Pues dicho y hecho, a pocas semanas de dar a luz la modelo de 25 años ha encontrado el momento para compartir con todo el mundo una imagen de su tripa de embarazada, así como para hablar sobre los antojos que está teniendo durante estos meses.

La hermana de Bella Hadid está sintiendo debilidad por los dulces, de hecho, se está convirtiendo en una asidua consumidora de los muffins de la marca Sprinkles. La modelo ha reconocido que está recibiendo cajas casi semanalmente en su casa porque no lo puede evitar.

Pregnancy is real when u order nationally shipped @sprinkles to be delivered to yourself. 📦🧁😳😂😅

De hecho, Gigi Hadid se lo toma con humor y les pregunta a los creadores de esos muffins si puede descongelar la caja entera que le han enviado o mejor ir descongelando uno a uno para que le duren más.

. @sprinkles do I have to defrost the whole box right when I get it or can I defrost them one by one to make them last longer ? 😂