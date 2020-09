Gigi Hadid ha recibido un mensaje

Quedan pocas semanas para que sus padres vean su carita, le cojan en brazos y sienta su olor. Gigi Hadid está en la recta final de un embarazo que descubrió en el confinamiento y que la mantiene aislada de la vida pública y profesional por decisión propia en la granja que su familia tiene en Pennsylvania.

Unos meses en los que Gigi ha estado muy tranquila, así lo demuestran sus redes sociales. Sus fotos actuales son escasas, salvo el apasionado beso con Zayn Malik con el que anunció que esperaban su primer hijo, las imágenes de su verano en la granja o unas recientes instantáneas para recordar su bonito embarazo.

Quien si que ha lanzado un fuerte mensaje ha sido su pareja. Zayn ha subido una publicación sobre una foto polaroid de su espalda tatuada, que ha titulado con el siguiente comentario: Got some stuff to show ya soon! (tengo algunas cosas que mostrarte pronto). Una frase que ha tenido una reacción inmediata por parte de Gigi:"!!" Dos escuetas exclamaciones a modo de respuesta en plan, "por favor, qué es".