Gigi Hadid desvela su secreto para sobrevivir a las comidas navideñas

Si por algo se caracterizan las navidades es, además de reencuentros y regalos, por los excesos. Añadimos a nuestro dieta alimentos altos en grasas, dulces y las comidas suelen ser mucho más contundentes que en cualquier otro momento del año. Una vez que esto lo tenemos asumido, la clave está en saber equilibrar tu alimentación los días que no están marcados en rojo en el calendario. Así después de Reyes no tendrás remordimientos por haberte excedido.

Una de las opciones a la hora de ingerir la mitad de calorías, cuando venimos de una noche de excesos y al día siguiente nos espera otra comida especial, es convertir el almuerzo en un brunch. Es decir, no desayunar cuando nos levantemos y esperar con el estómago vacío (puedes tomar un café o té) a mediodía.

Esta es una de las prácticas que Gigi Hadid ha llevado a cabo para celebrar la Navidad con su familia. La modelo ha compartido en sus Stories una foto de su comida a la que ella cataloga de brunch y que ha consistido en tres huevos a la plancha, una guarnición de champiñones, dos tiras de bacon y un zumo de naranja.

Ahora, no penséis que Gigi no ha pecado con el dulce porque os equivocaréis. La modelo no solo ha hecho galletas de mantequilla sino que ha presumido de mesa navideña repleta de chucherías. ¡Un auténtico paraíso para los amantes de las chuches!