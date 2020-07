Gigi Hadid deja ver fugazmente su embarazo en un directo de Instagram

El pasado mes de abril, pocos días después de celebrar su cumpleaños confinada, Gigi Hadid soltaba la noticia bomba de que estaba esperando su primer hijo junto a Zayn Malik.

Desde entonces, la modelo de 25 años se ha preocupado en mantenerse alejada de los focos y no ha salido de la granja que tiene su madre Yolanda Hadid en el estado de Pensilvania. No ha querido que hubiera fotos de ella embarazada.

Sin embargo, ayer en un directo de Instagram, Gigi Hadid dejó ver un poquito su tripa de embarazada. Una tripa que no ha querido mostrar más en público para que la atención siga puesta en el coronavirus y en el movimiento 'Black Lives Matter'.

Pero Gigi Hadid lo tiene claro: "Mucha gente está confundida porque no estoy mostrando más imágenes de la evolución de mi embarazo, pero estoy embarazada en medio de una pandemia, así que por supuesto, mi embarazo no es lo más importante que está sucediendo ahora en el mundo, esa es en parte una de las razones por las que no estoy compartiendo fotografías públicamente, lo que no quiere decir que no se las esté mandando a mis familiares y amigos".

Porque la modelo de 25 años que se va a convertir en madre por primera vez, si no nos fallan las cuentas, el próximo mes de septiembre en este mismo directo de Instagram ha reconocido que se está haciendo muchas fotografías de su tripita y que las está compartiendo con sus personas más cercanas, es algo muy bonito y excitante y, "estoy intentando documentar cada momento porque mucha gente me dice que no me lo pierda".

Para compartir sus primeras imágenes embarazada, Gigi Hadid escogió una blusa ancha de manga corta de cuadros blancos y verdes y se abrocha los botones de abajo para que se pueda ver mejor la tripa.

Este estreno de Gigi Hadid tuvo lugar cuando la modelo presentaba Gigi Journal Part II junto a V Magazine.